إصابة سيدة وطفليها في تصادم ملاكي ونصف نقل بسوهاج

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، مساء اليوم السبت، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، هم سيدة وطفليها، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بإصابة 3 أشخاص في تصادم

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل، ونتج عن الحادث مصابين، بينهم أطفال.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي سوهاج، قيادة المدعوة «هند ع.»، 34 سنة، يرافقها طفلاها «أحمد ح.»، 7 سنوات، و«محمد ح.»، 5 سنوات، بسيارة نصف، نقل قيادة المدعو «محمد و.»، سائق، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدة السيارة الملاكي، لتصطدم بالسيارة النصف نقل.

حصر المصابين ونقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي

أسفر الحادث عن إصابة قائدة السيارة الملاكي بجرح قطعي بفروه الرأس، وفقاً للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وإصابة طفليها بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إزالة أثار الحادث وإعاده تسيير الحركة المرورية على الطريق.