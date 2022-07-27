وزيرة الثقافة عن البروتوكول مع «المتحدة»: فاعليتنا ستصل إلى الملايين

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنّ المحتوى الثقافي المقدم من جانب الوزارة يشهد تطويرا كبيرا، احتراما لعقل المتفرج، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن مسرح الدولة منوط بأعمال محترمة وستظهر على شاشات التلفزيون.

مساحة مشاركة الشباب في أنشطتنا كبيرة

وأضافت «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «مساحة مشاركة الشباب في أنشطتنا كبيرة جدا، ومن أهم أهداف هذا البروتوكول مساعدتنا على اكتشاف المواهب وتشجيعها، فالهدف واضح وتفعيل الموهوبين في الأعمال الفنية الخاصة بالشركة».

وتابعت وزيرة الثقافة: «توقيع البروتوكول مع المتحدة خطوة عظيمة جدا وتعني اهتمام الدولة بالثقافة والفنون والهوية المصرية»، مؤكدةً أن الوزارة عريقة جدا وتاريخها قديم وتنظم الكثير من المسابقات والمبادرات لاكتشاف المواهب على مستوى الجمهورية، لكن هذا البروتوكول سيتيح سهولة في أمور كثيرة ويساعد الوزارة، وهو ما يصب في صالح الدولة المصرية، من حيث الانتشار والوصول إلى فئات كان من الصعب الوصول إليها.

الشركة المتحدة نقلت الكثير من الأحداث الهامة

وواصلت: «من قبل هذا المشروع ونحن متواجدون على مستوى الجمهورية في مبادرات كثيرة، منها مبادرة مع وزارة السياحة والآثار لتقديم فعاليات مهمة من الأماكن الأثرية، ولكن من خلال بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة فإننا سنصل إلى الملايين».

وفي النهاية، قدمت الشكر للشركة المتحدة للخدمة الإعلامية، لأنها حرصت على نقل الكثير من الأحداث الهامة التي تتم في وزارة الثقافة قبل توقيع هذا البروتوكول.