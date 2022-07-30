خبير زراعى : نفقد 50% من الإنتاج لاستخدام أساليب تقليدية

طالب الدكتور زكريا الحداد، الخبير الزراعى، بضرورة العمل على تحديث الزراعة فى الوادى والدلتا، خاصة بعد ما يشهده العالم من حروب مستمرة وتأثير ذلك على تجارة القمح فى العالم، الأمر الذى قد يعرض مصر لمشكلات جمة، مؤكداً أن مصر تقوم بزراعة 2 مليون طن ذرة سنوياً بينما تستورد 8 ملايين طن ذرة صفراء لتغذية الدواجن والحيوانات، موضحاً أن مصر تفقد 50% من الإنتاج بسبب استخدام الأساليب القديمة فى الزراعة.

وأكد أنه ناشد رئاسة الوزراء فى خطابات عديدة تحديث نظم الزراعة والاستماع إلى الباحثين، موضحاً مناقشة قسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة بجامعة بنها رسالة ماجستير تهدف إلى زيادة إنتاجية محصول الذرة الصفراء، التى أكدت زيادة إنتاجية فدان الذرة من 2.5 طن إلى 7 أطنان أى 250% من إنتاجية الفدان الذى تتم زراعته بالطريقة التقليدية وزيادة الإنتاج بمقدار 9 ملايين طن. وأكدت الرسالة توفير حوالى 55% من كمية المياه المستخدمة فى الزراعة مما يؤدى إلى توفير 3 مليارات م3 من مياه الرى، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفينة فى التربة بمقدار 5 أطنان للفدان من غاز ثانى أكسيد الكربون.