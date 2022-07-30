وفاة شاب تناول مادة مجهولة عن طريق الخطأ بالغربية

لفظ شاب في العقد الرابع من عمره أنفاسه الأخيرة قبل قليل، في قرية «الدلجمون»، إحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر تناولة ماده سامة غير معلومة المصدر، عن طريق الخطأ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، محضراً بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة بورد بلاغ من العميد مأمور مركز شرطة كفرالزيات، باستقبال المستشفى شاب في حالة إعياء شديدة وقئ مستمر واسهال، ادعاء تناول مادة غير معلومة المصدر وجرى تحويله إلى مركز السموم بمستشفى طنطا الجامعي.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات وتبين تناول شاب يدعى «السيد رمضان العشري خاطر├، يبلغ من العمر 42 سنة، مادة غير معلومة المصدر، أثناء غسل كونتينر، وتم عمل الإسعافات الأولية وغسيل معوي ووضعة على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.