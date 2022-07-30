أهل الفن ينعون سهير عشقي صديقة النجوم: «حافظة كتاب الله»

سيطرت حالة من الحزن على عدد من نجوم الفن والمشاهير، إثر وفاة صديقة لهن من خارج الوسط الفني، وهي سهير عشقي، والتي تعد الصديقة المقربة لغالبيتهن، ومن ثم حرصن على نعيها بكلمات مؤثرة، ونشر صور تجمعهن سويًا.

ونعت الفنانة والمذيعة منى عبدالغني، صديقتها الراحلة، وقالت: «وداعاً يا صديقتي وتوأم روحي الغالية سهير عشقي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون».

واستطردت «عبدالغني»: «عزائي الوحيد إنك لقيتِ الله يوم جمعة وليلة رأس السنة الهجرية، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لها ولنا واجعل أسعد أيامها يوم لقائك».

وفاء عامر: سهير عشقي شريفة حافظة لكتاب الله»

كما نعتها الفنانة وفاء عامر، عبر خاصية «ستوري»، على موقع «إنستجرام» ووصفتها بـ«الحاجة الشريفة حافظة كتاب الله»، كما وصفتها بـ«الأخت والصديقة».

وتعد سهير عشقي، صديقة مقربة للنجمتين رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، اللتان غادرتا الحياة في عامي 2020 و2021.

إيمي سمير غانم تنعى الراحلة

ونعت إيمي سمير غانم، صديقة والدتها دلال عبدالعزيز التي توفيت يوم 7 أغسطس عام 2021 عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بقولها: «ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبر كل أهلك ويصبرني، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعادت ونشرت صورة تجمع بين والدتها ورجاء الجداوي وصديقتهما الراحلة، وعلقت عليها بقولها: «حبايبي».

ابنة رجاء الجداوي تنعى الراحلة: «حبيبة أمي»

ونعت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صديقة والدتها سهير عشقي، عبر «إنستجرام»، واصفة إياها بأنها كانت حبيبة والدتها، موضحة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة رهيبة خبر وفاتك يا حبيبتي، وحبيبة أمي الله يرحمها، الله يرحمكم جميعًا يا أغلى الناس».