توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة تصل إلى 36 في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة بداية من غدًا الأحد وحتى الثلاثاء 2 أغسطس المقبل، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ولفتت الهيئة إلى توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة، إذ من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة الأحد 31 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى: 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى: 40 والمحسوسة 43 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الإثنين 1 أغسطس 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية الشرقية والغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 أغسطس 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى: 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى: 43 والمحسوسة 44.