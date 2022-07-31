5 طرق للتضرر من سوء خدمة الإنترنت.. «لو عندك مشكلة»

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن العمل بشكل دائم لتحديث وتطوير منظومة تلقي شكاوى المواطنين، حال وجود مشكلات في الخدمات المقدمة، وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة، إنّ أي مواطن يواجه أي مشكلة في خدمات الاتصالات يتجه فورا لتقديم شكواه، ويتم النظر فيها فورا والعمل على حلها، موضحا أنّ هناك طرق عديدة لتقديم الشكاوى.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه استقبال شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها العمل على حلها عن طريق 5 طرق، وهي: الاتصال بالخط الساخن 155 من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع، من من خلال البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg، أو عبر تطبيق واتساب على أرقام 01202155155 - 01111115150 - 0155151550، أو من خلال منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg، أو من خلال صفحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على فيس بوك، لينكدان، إنستجرام، وتويتر.

تفاصيل الشكاوى

وتابع المصدر، أنّه كي يضمن الشاكي حل مشكلته يجب أن تحتوي شكواه على اسمه صحيحا، والعنوان تفصيليا وأرقام التليفونات لسهولة التواصل معه والبريد الإلكتروني إذا كان لديه، حيث يلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة 5 أيام عمل بحد أقصى.

وأكد المصدر، أن حل المشكلة يكون عن طريق تقديم اعتذار رسمي من المشغل، وعلاج المشكلة، وإعطاء المتضرر تعويضا ماديا في الحالات التي تتطلب تعويض مادي، وإذا تكررت الشكوى يتدخل الجهاز للفت نظر مقدم الخدمة للمشكلة وقد يوصى بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

93 مليون عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فى مصر

ويبلغ المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فى مصر نحو 93.37 مليون مستخدم، بحسب النشرة الموجزة عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تطلقها الوزارة، ويبلغ أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، نحو 63.94 مليون مستخدم.