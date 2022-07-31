«التعليم العالي»: نتوقع زيادة عدد المتقدمين لاختبارات القدرات إلى 140 ألف طالب

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بوزارة التعليم العالي، إن هناك أكثر من 140 ألف طالب سجلوا للالتحاق باختبارات القدرات في الجامعات المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد المتقدمين خلال الفترات المقبلة: «العام الدارسي الماضي تم اختبار أكثر من 220 ألف طالب».

10 تخصصات تحتاج لاختبارات القدرات

وأضاف «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عددًا من الطلاب من الممكن أن يسجلوا دون حضور الاختبار، موضحًا أن هناك 10 تخصصات تحتاج لاختبار القدرات قبل بدء الدراسة، وهي: الإعلام، التمريض، الفنون الجميلة والتطبيقية، التربية النوعية، التربية الرياضية، التعليم التكنولوجي، التربية الموسيقية والنوعية، والمسرح التربوي.

قنديل: كل الاختبارات تقيس قدرات الطالب

واستطرد: «كل الاختبارات تقيس قدرات الطالب، لأن التعليم التكنولوجي على سبيل المثال بيكون حاجة وسط بين التعليم الهندسي والفني، والتعليم الفني بياخد مهارات أكتر من المتعارف عليه، والتعليم الهندسي بياخد معارف أكثر من المهارات، وده المستهدف للنهضة الصناعية في مصر، وهو المسار الجديد اللي مركزين عليه».

وأوضح أنه لإجراء اختبارات القدرات لا يشترط على الطالب الانتظار حتى معرفة مجموعه: «كل من نجح في امتحانات القدرات يمثل 20% من المستهدف دخوله بتلك الكليات، وهم من لهم الأولويات للالتحاق بالكلية، ويتم ترتيب الأولويات لهم، والمجموع هو الذي ينظم دخولهم لتلك الكليات»، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة ليس لها اختبارات للقدرات.

وتابع: «اختبار القدارت بيقيس المعارف قبل تدريس العلوم الخاصة بالكليات، وبنتأكد من مدى معرفة الطالب وإلمامه بالأحداث الجارية أو الاقتصادية، وفيه حاجات معينة أساسية اللجنة بتحددها وبتقررها، واللي مش بينجح في اختبار القدرات بتكون فرصته خلصت، وممكن يقدم السنة اللي بعدها».