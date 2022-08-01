مصرع وإصابة 16 في تصادم سيارتي ميكروباص ونقل ثقيل بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون، في حادث تصادم مروع بطريق «كفر داوود - السادات» بمحافظة المنوفية، ونقل سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السادات العام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

مصدر طبي يكشف تفاصيل حادث السادات

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن»، أنه فور تلقي إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل، تم الدفع بأكثر من 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي السادات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشيرا إلي أن الإصابات متفاوتة وتشمل كسور وجروح وكدمات ونزيف.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع حادث السادات

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث عبارة عن تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص ونقل ثقيل، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم الاستماع إلي شهادة عدد من المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل، علي طريق «السادات - كفر داوود»، ونُقل المصابون للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.