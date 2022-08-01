انطلاق الجولة الثالثة لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية.. بعد قليل

يؤدي 2200 طالب، اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة - العلمين - المنصورة - الملك سلمان»، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وما يعادلها، اليوم، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها «الأعلى للجامعات»، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تبدأ الاختبارات بعد قليل، سواء حضوريا بمقر الجامعات الأربع أو «أون لاين»، وفقًا للآلية التي يُحددها الطالب ويختارها أثناء التسجيل.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية الجديدة ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يقرب من 2200 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الجولة الثالثة لتنسيق الجامعات الأهلية «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات، مؤكداً الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالاختبارات، أبرزها التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القبول بالجامعات الاهلية تجاوز 4 آلاف طالب من مختلف الشهادات، لافتا إلى أن اختبارات القبول بالجامعات الأهلية سيتم تنفيذها يوم الإثنين من كل أسبوع على أن تُعلن نتائجها يوم الخميس من كل أسبوع.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع أن الأعلى للجامعات لم يحسم حتى الآن الحدود الدنيا للقبول والالتحاق لطلاب الثانوية العامة 2022، وفي انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ومعرفة شرائح المجاميع للكشف عن الحدود الدنيا للقبول.