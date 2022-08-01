حبس قاتل شقيقه لخلافات مالية بطنطا.. طعنه في الصدر

قررت نيابة ثان طنطا، حبس قاتل شقيقه بمدينة طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة

وشيع أهالي شارع «الحلو» بمدينة طنطا، جثمان المجني عليه «أشرف. س»، 44 عاما، بعد تصريح النيابة العامة، وتم صلاة الجنازة على الجثمان، بأحد مساجد المنطقة، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن.

كانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، تمكنت من ضبط المتهم ويدعى «ت. س»، 36 عاما، مقيم بدائرة القسم، بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم «مطواة»، وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات اعترف بارتكاب الجريمة، بعد مشاجرة مع شقيقه والتعدي عليه بسلاح أبيض وطعنه في الصدر، وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، يفيد استقبال شخص في العقد الخامس من عمره، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، أن المجني عليه أصيب بطعنة نافذة في الصدر على يد شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، وضُبط المتهم وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.