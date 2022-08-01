دراسة اقتصادية عن دول الخليج: فقدان ربع مليار وظيفة في 2020 بسبب كورونا

أصدَر الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة جديدة بعنوان «الأسس الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كوفيد- 19» تتناول عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة والتوصيات لمتخذي القرار وراسمي السياسات في الدول الخليجية والمنطقة العربية.

فقدان أكثر من ربع مليار وظيفة دائمة في 2020

وتشير الدراسة إلى أنَّه ووفق بيانات التقارير الدولية فإن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2020 أدت إلى فقدان أكثر من ربع مليار وظيفة دائمة، وارتفاع معدلات البطالة العالمية إلى نحو 200 مليون شخص، ودفعت بأكثر من 10 ملايين إنسان في دائرة الفقر المدقع، كما أنَّه ووفق إحصاءات البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوجد بها أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، بنسب تصل إلى 30٪.

وتتطرق الدراسة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على المشهدين العالمي والعربي، ثم تتعرض لبعض الأسس الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى اعتماد اقتصاداتها على مصادر الدخل الهيدروكربونية، وتسلط الضوء كذلك على عدد من أهم التحديات التي تواجهها الدول الخليجية، وفي وقت تتزايد فيه حدة وتعقيد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

مصادر الدخل بدول الخليج تفتقر للقيمة المضافة

وتشير الدراسة إلى أنَّ مصادر الدخل الرئيسية في الدول الخليجية والمنطقة العربية ما زالت ريعية أو ذات إنتاج أولي يفتقر للقيمة المضافة المرتكزة على المعرفة.

وتؤكّد الدراسة أهمية إعادة النظر في النماذج الاقتصادية الحالية، وتبني سياسات التنويع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي المرتكز على القيمة المعرفية المضافة في ضوء الإمكانات الهائلة للسوق الخليجية والعربية

كما توضح الدراسة أهمية بناء منظور للصورة الكلية ودور الاقتصاد الرقمي في تسريع وتيرة النمو والتنمية، خاصة المرتبطة بالطاقات الإنتاجية العربية وحجم الصادرات، وتحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي ومعالجة المتطلبات التنموية المتمثلة في خلق فرص عمل ورفع مستويات الدخل والمعيشة.

وتختتم الدراسة بتقديم قائمة من التوصيات لراسمي السياسات ومتخذي القرار حول متطلبات الإصلاح اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككل.