النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في القليوبية لـ215 درجة

أعلنت محافظة القليوبية المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة بعد الإعدادية 2022، حيث تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام من 222 إلى 215 درجة من مجموعة الشهادة الإعدادية، فيما تقرر فتح فصول خدمات للدراسة الثانوية بالمدارس بمجموع 190 درجة.

تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 بالقليوبية

وقرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 215 درجة بدلاً من 222 درجة، إضافة إلى الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الاول الثانوي بمجموع 190 درجة.

مواعيد فتح التقدم للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوي العام بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023، تيسيراً على أولياء الأمور، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على 735 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأضاف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التريبة والتعليم بالقليوبية، أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس الجاري بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.