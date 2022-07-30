مصرع شاب في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية ببني سويف

لقى شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه، في حادث سير بمحافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل ودراجة نارية، عند مدخل عزبة «حسين سليمان»، التابعة لقرية «البهسمون»، بمركز إهناسيا، ونُقلت الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بمصرع شخص في حادث ببني سويف

وتلقى اللواء اسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل تقيل بدراجة نارية، وبمدخل عزبة حسين سليمان التابعة لقرية البهسمون بمركز إهناسيا، نتج عنه وفاة شاب يدعى "احمد محمود سعيد" 17 عامًا، مقيم مركز إهناسيا.

نقل المتوفي إلى مشرحة إهناسيا التخصصي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة نقلت جثة المتوفي من مكان الحادث إلى مستشفى إهناسيا التخصصي وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، والأجهزة المعنية، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعهتا.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت صباح اليوم مصرع شاب يعمل بائع متجول بعدما صدمه القطار أمام محطة السكك الحديدية بمركز الواسطى شمال المحافظة، إثر مروره من مكان غير مخصص للعبور.