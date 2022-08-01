«مياه أسيوط» تعقد اجتماعا لمتابعة كفاءة سير العمل وحصر المعدات المعطلة

اجتمع اللواء أ. ح المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بعدد من مهندسي منطقة ابنوب ومركز أسيوط ومسئولي الرقابة والمتابعة ومسئولي الدعم الفني، لمتابعة الصيانات الدورية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بهذه المناطق والتأكد من كفاءة التشغيل المثلي وإجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين ومراعاة الصحة العامة للمواطنين.

ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد رئيس الشركة خلال الاجتماع ضرورة ضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع التشغيل والصيانة وتحسين جودة المياه من خلال حصر أي مشكلات في المياه المنتجة والرجوع في حلها للجنة التنسيقية ومأمونية المياه، وكذلك مراجعة الطاقات التصميمية للمحطات طبقا للأدوار السكنية التي تغذيها المحطات ومراعاة ذلك في التخطيط لها.

الحفاظ على سير العمل في بيئة صحية

كما أضاف رئيس مياه أسيوط أن ذلك يأتي مع الحرص على سلامة العاملين بها والحفاظ على سير العمل في بيئة صحية سليمة خالية من أي أضرار قد تلحق بهم بالمتابعة الدورية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين والصحة العامة أيضاً للمواطنين.

كما شدد على دور لجنة الرقابة والمتابعة في تلافى الملاحظات أولا بأول والتأكد من حلها، ومتابعة تجميع الكهنة، واستكمال قطع الغيار اللازمة والتعاون بين المناطق في حالة الاحتياج الفعلي حتى تتمتع الخدمة المقدمة للمواطنين بأداءات خدمية وطفرة شاملة بقطاعي المياه والصرف الصحي.

حصر المعدات التي بها أعطال

وأوضح رئيس الشركة إلى ضرورة دراسة وحصر المعدات التي بها أعطال والعمل على إصلاحها عن طريق مسئولي الدعم الفني، فضلا عن إعادة تشغيل الورش الفنية بكفاءة يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تدريب الفئة المتخصصة لإعداد كوادر مهنية مدربة للارتقاء بكفاءة العاملين والذي يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وفى نهاية الاجتماع شدد درة على ضرورة متابعة التعليمات من القطاع الفني لجميع المناطق بالتشغيل والصيانات الدورية بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المحطات والشكل العام ومراعاة الصحة العامة للمواطنين والعاملين بالشركة، وحصر المحطات التي ليس بها سور مع إدارة الأصول الفنية الخاصة بالشركة.

ونوه رئيس الشركة على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق العائد الخدمي والمردود الإيجابي والسعي بجدية لتوسيع المجال الخدمي بالصرف الصحي على مستوى الشركة.