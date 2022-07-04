إصابة 3 أشخاص في احتراق سيارة نقل محملة بالأسمنت بسوهاج

اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة نقل تقل حمولة أسمنت من مصنع أسمنت أسيوط لتنقلب السيارة، وتشتغل النيران بها، وتتسبب في إصابة 3 أشخاص.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج بانقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت واشتعالها بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث وتبين أنه أثناء سير السيارة نقل بالمقطورة قيادة المدعو «هيثم م ن ط» سن 32 عاما سائق، ويقيم دائرة مركز قنا اختلت عجلة القيادة، بيده مما أدى لانقلابها واشتعال النيران بها على جانب الطريق وقد تم الدفع بعدد سيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

3 إصابات

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة و«عمرو ع ا م» 29 عاما سائق و«ناجح ع ن ط» 22 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وجميعهم من مستقلي السيارة، وقد تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤالهم أفاد المذكورون بأنه أثناء قدومهم من مصنع أسمنت أسيوط بالسيارة المذكورة بالحمولة انقلبت السيارة مما أدى لحدوث إصاباتهم ونفوا الشبهة الجنائية وقد نتج عن ذلك احتراق السيارة وتلف حمولتها.