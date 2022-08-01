محافظ أسيوط: إقبال على فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق خلال التشغيل التجريبي

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن فرع مكتبة مصر العامة الكائن بجوار المركز الثقافي الإسلامي أمام مستشفى المبرة بحي شرق أسيوط قد شهد إقبالاً جماهيرياً منذ بدء التشغيل التجريبي، حيث استقبلت المكتبة عدد كبير من الزائرين خاصة من الشباب والأطفال لملء استمارات العضوية واستخراج الكارنيهات الخاصة بالتردد على المكتبة والاستعارة والاطلاع والاستفادة من الخدمات المقدمة بالمكتبة.

وأضاف «سعد»، في بيان صحفي صادر له اليوم، أن ذلك يأتي تزامناً مع الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي خلال الأسابيع القادمة بالتعاون وبدعم إدارة صندوق مكتبات مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة، موضحاً أن المكتبة تعتبر مركزاً تنويرياً وصرحاً ثقافياً ضخماً لنشر العلم والثقافة والمعرفة يضم أحدث الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصري.

الاهتمام بالجانب الثقافي

ودعا محافظ أسيوط فئات المجتمع خاصة الشباب بالمشاركة والاهتمام بالجانب الثقافي، الذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية مما يساعد علي بناء عقول بشرية وبناء الإنسان المصري.

ولفت إلى الدور الهام الذي ستقوم به مكتبة مصر العامة بالمحافظة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق ما تضمه من كتب وموسوعات ومخطوطات تاريخية ومراجع عملية وبحثية وإصدارات مختلفة متاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة وتقدم خدماتها لطلاب العلم والباحثين في مختلف التخصصات.

فترة التشغيل التجريبي

وأوضحت هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط إن العمل بالمكتبة يبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى الـ 3 عصراً على أن يتم فتح أبواب المكتبة خلال الفترة المسائية من الساعة 5 : 10 مساء بدءاً من السبت القادم وذلك أثناء فترة التشغيل التجريبي.

وأشارت إلى أن الدور الهام الذي ستقوم به مكتبة مصر العامة بالمحافظة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات، عن طريق ما تضمه من كتب وموسوعات ومخطوطات تاريخية ومراجع عملية وبحثية وإصدارات مختلفة متاحة للقراءة في شتى مجالات الحياة.

كما أشارت إلى تقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية بداية من سن 3 سنوات حيث تم إنشاء مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات والقاعات الملحقة بالمكتبة، والتي سيتم تنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لخدمة الفتيات والمرأة المعيلة ودورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية.

وتابعت «فضلاً عن إنشاء نادي للطفل لتنمية مهارات الأطفال من خلال برامج تدريبية متخصصة حيث تضم المكتبة مركز تدريب علي علوم الحاسب واللغات، عن طريق عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتقديم دورات حاسب آلي ولغات وتنمية بشرية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لعمل ورش تدريبية كالخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات، فضلاً عن تجهيز مساحات خضراء بساحة المكتبة ومنطقة خاصة للأطفال».