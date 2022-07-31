25 نوفمبر.. انطلاق الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

تنطلق الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وذلك في الفترة من 25 وحتى 30 من شهر نوفمبر من العام الجاري، برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

سميحة أيوب الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شارك في الدورة السادسة السابقة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 36 دولة من مختلف قارات العالم، وكُرم خلالها شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية.

وخلال حفل الافتتاح كرمت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، كما كرم داوود حسين من دولة الكويت، وكرم محمد سيف الأفخم من الإمارات، باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تم تكريم مارك بيسون من بلجيكا باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي وتديره الدكتورة إنجي البستاوي.

وجرى تكريم الفنان محمد صبحي، ضمن حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ15 الأسبوع الماضي، ضمن عدد من النجوم منهم المخرج مراد منير، وعايدة فهمي، وصبري عبد المنعم الذي اعتذر عن عدم الحضور وتسلمت ابنته التكريم بدلًا منه، وذلك بسبب تواجده في المستشفى لمعانته مع التهابات شديدة في الشعب الهوائية وحجزه بغرفة العناية المركزة وقتها.

كما تمّ تكريم عدد من النجوم الراحلين أبرزهم عبدالرحيم الزرقاني، والسيدة أمينة رزق راهبة زمن الفن الجميل، وتسلمت التكريم النجمة سوسن بدر.