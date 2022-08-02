فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية في بنها.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فتح باب التقدم للمدن الجامعية، اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الجاري، وحتى يوم 31 أغسطس، على مستوى المدن الجامعية في شبرا ومشتهر وطوخ وبنها، وكذلك السكن الفندقي بالمدينة الجامعية بنها طلبة وطالبات.

خدمات متميزة في المدن الجامعية

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولي اهتماماً بأبنائها الطلاب المغتربين وتسعى لتقديم خدمات متميزة لهم وذات جودة عالية سواء في السكن أو التغذية أو الأنشطة ووسائل الترفيه، ما يترك أثراً في بناء شخصيتهم وتفوقهم دراسياً.

و أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تقرر قبول 2080 طالبا وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، إضافة إلى قبول 176 طالبا بالمبنى الفندقي ببنها بتكلفة اقتصادية؛ ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 2256 طالب وطالبة.

تسكين الطلاب وفق قواعد العام الماضي

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضي، مضيفاً أن التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامي سيكون خلال شهر أغسطس الجاري، وبالنسبة للطلاب المستجدين يكون لمدة 10 أيام من تاريخ إعلان كل مرحلة تنسيق، على أن يتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وقال الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام علي المدن الجامعية أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن أن يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا، وأن يكون ناجحا و منقولا إلى الفرقة الأعلى، وألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق، كما تتضمن الشروط أن يكون من الطلاب الملتزمين وحسن السير والسلوك أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.

رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات الجديدة

في سياق آخر أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرار بتجديد تكليف الدكتور وليد طلعت الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها بكلية العلاج الطبيعي قائماً بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، وتعيين الدكتورة محبوبة صبحي عبدالعزيز الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتورة فاتن شفيق محمد الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وتعيين الدكتور أحمد سليمان عبد الفتاح الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالكلية.