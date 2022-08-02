حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تعتبر امرأة برج الثور من الشخصيات التي تعشق الاهتمام من شريكها، فهي تحب أن يتم معاملتها كالزجاج القابل للكسر، وكذلك تميل للاستقرار ولحياتها العائلية، لكن من أسوء صفاتها هي الغيرة الشديدة، وحب تملكها للطرف الآخر.

وتقدم «الوطن»، في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها على مدار اليوم، لمواليد برج الثور المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الثور اليوم، يكون القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة، حاول أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك، ولا تبدد جهودك حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، يميلون للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

مشاهير برج الثور

من أبرز نجوم برج الثور بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.