حظك اليوم برج الثور الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الثور، بأنه من الشخصيات الواثقة دائما من نفسها، كما أنه دائما ما يكون محل ثقة كبيرة بالنسبة للمحيطين به داخل الأسرة أو على الصعيد المهني، وهو أيضا من الشخصيات الشديدة العناد والمحب للامتلاك والتي تعد أهم عيوبه، بالإضافة إلى سرعة غضبه وعصبيته الشديدة، مما يجعله محل حذر من المحيطين به اجتماعيا وأسريا.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، حظك اليوم لمولود برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفقا لما أعلنت عنه خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

وتؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، ضرورة الحذر الشديد اليوم، لمولود برج الثور، لأن وجود معاكسة داخل برجك بين عطارد وزحل، وبشكل مستمر، لهذا يجب أن تكون مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وكشفت حركة الأفلاك اليوم، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لمولود برج الثور، حيث تطالبك الأفلاك بالهدوء والحذر، نظرا لوجود كل من الشمس والقمر معاكسين في منزل الحب والعاطفة، وهذا قد يكون السبب في حدوث سوء تفاهم مع الأحباب المقربين منك أو مع أحد الأقارب بشكل مباشر، لهذا يجب أن تتجنب الجدال اليوم بأي طريقة، وابتعد عن كل ما يعكر صفو يومك، وحاول السيطرة على عصبيتك، وابتعد عن كل ما يعرضك للغضب أو الاستفزاز.