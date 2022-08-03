ليلة الدم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد ترزي ووالديه بالشرقية

مع حلول المساء سادت حالة من الهدوء بقرية الحماديين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير وفجأة اخترق حاجز هذا الصمت أصوات صراخ وبكاء قلب حال القرية المترامية أطرافها بشمال الشرقية رأسا على عقب وتفاجأ الجميع بمقتل شاب وإصابة والده على يد جيرانه.

مقتل شاب على يد جيرانه

شاب عشريني ملقى على الأرض غارقا في دمائه يحتضنه والده الذي تسيل الدماء من وجهه بينما تجذب الأم ابنها ناحيتها بقوة تنادي عليه بأعلى صوتها تترجاه ألا يرحل ويتركها قائلة أنه مازال على قيد الحياة ليسارع الأهالي بنقله إلى مستشفى فاقوس المركزي ويقرر الأطباء تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالته وبعد احتجازه لتلقي العلاج اللازم لم يمر سوى 24 ساعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالواقعة

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير يفيد بتلقي المركز بلاغا من أهالي قرية الحماديين أم عثمان التابعة لدائرة المركز، بإصابة «وليد. ص. ع»، 23 عاما، بعدة طعنات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، ووفاته في وقت لاحق.

كشف ملابسات الواقعة

بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات و الفحوصات اللازمة، وتبين وقوع خلافات بين المجني عليه وجاره الذي يعمل ترزيا بمحل مواجه لمنزل المجني عليه.

وكشفت التحقيقات أن الخلافات وقعت بين الطرفين، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بمنع الشباب من الجلوس أمام المحل حتى لا يتعرضوا للنساء بأي قول وأيضا خفض صوت «الكاسيت» إلا اأن الأخير رفض ووقعت مشادة بينهما وتم السيطرة على الموقف من قبل الأهالي فيما تجددت الخلافات مرة أخرى وعلى إثر ذلك اقتحم المتهم ووالده ووالدته منزل أسرة المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وشوم ما أدى لإصابته بـ4 طعنات وكدمات ونزيف وتوفي متأثرا بإصابته كما أصيب والده.

ألقت الشرطة القبض على المتهم ووالدته ووالده كما ألقت القبض على والد المجني عليه بعد اتهام الجناه له بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث أصابه لأحدهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين ووالد المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تقرر التحديد لهم 15 يوم.