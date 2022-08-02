مصرع شاب بإشعال النيران في نفسه بالقاهرة.. زوجته طردته من البيت وطلبت الطلاق

أنهى شاب حياته في مدينة نصر بإشعال النيران في نفسه بسبب قيام زوجته بطرده من المنزل وطلبها الطلاق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زوجته وصديقتها لسماع أقوالهما.

وفاة شاب بإشعال النيران في جسده

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا بوفاة شاب بإشعال النيران في نفسه بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «صفوت ج ع» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بحروق في أنحاء الجسم المختلفة.

خلافات وراء الواقعة

وبسؤال زوجة المتوفى، قررت بأن خلافات نشبت بينهما منذ فترة وقامت بطرده من المنزل وطلب الطلاق، مشيرة إلى أن صديقة لها قررت التدخل لإنهاء الخلاف بينهما، ويوم الواقعة حضرت إلى المنزل وقامت بالاتصال به وطلبت منه الحضور لإنهاء الخلاف.

وأضافت الزوجة، أنه بمجرد حضور زوجها إلى البيت وأثناء إنهاء الخلاف نشبت مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بسكب كمية من البنزين على نفسه من زجاجة كانت بحوزته وأشعل النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.