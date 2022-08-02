توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية

أعلن خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم، توقعاتهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء حتى الجمعة الموافق 5 أغسطس الجاري.

وكشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة، عن وجود استقرار في حالة الطقس، خلال الفترة المذكورة، إذ يسيطر طقس حار رطب نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على كل الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أنّه خلال الـ 72 ساعة المقبلة تستمر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح فضلا عن استمرار نشاط رياح على بعض المناطق من الوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على «حلايب - شلاتين» على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة أنّه بداية من السبت المقبل 6 أغسطس وحتى الثلاثاء 9 أغسطس وفق خرائط الطقس، وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة

ورصدت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، خلال 72 ساعة المقبلة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 3 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الجمعة 5 أغسطس 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.