حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج السرطان من الأشخاص المبدعين، يساعدهم على هذا خيالهم الواسع والجامح، فهم قادرين على خلق زوايا وتفسيرات قد تبدو مذهلة للآخرين، ما يجعله يميل للأعمال الإبداعية كالرسم، والنحت والتمثيل والغناء، كما أن الهدية الأمثل لمواليد هذا البرج هي الثمينة القيمة، لأنها تجعلهم يشعرون بقيمتهم الفريدة.

وضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، تقدم بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، يكون القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، فأنك تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.