حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تقلب المزاج من السمات الرئيسية لمواليد برج الجوزاء، فهم يتحولون من السعادة للحزن للاكتئاب ثم المرح خلال فترات قصيرة، وعلى الرغم من أن الكثيرين يونه غريبا، إلا أنه نتيجة أنهم يعيشون في خيالهم لفترة طويلة، وبالتالي يتذكرون المواقف السعيدة والحزينة والمرحة.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن»، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، للمهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجوزاء اليوم، يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير مواليد برج الجوزاء الفرعون المصري محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض الزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الآثار المصري السابق زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.