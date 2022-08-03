بطل عرض الدخان في المهرجان القومي للمسرح: يا رب نكسب الجائزة

قال الفنان الشاب مصطفى العمري، إن المشاركة في المهرجان القومي للمسرح، من خلال تقديم عرض مسرحي مع مجموعة من الشباب المتميزين الموهوبين، يشاهده كبار النجوم والمبدعون، بمثابة وسام شرف يتمنى كل ممثل أن يحظى به.

وأشار مصطفى العمري، في تصريحات صحفية، إلى أن العرض المسرحي الذي شارك به في فعاليات المهرجان القومي للمسرح ويحمل اسم دخان، لاقى إشادات موسعة سواء من خلال نقاد مسرحيين أوعن طريق زملاءه وبعض نجوم الفن الذين حضروا لمشاهدة العرض.

مصطفى العمري: تجربة الوقوف على خشبة المسرح متعة

وأبدى أمنيته في أن ينال عرض الدخان، إحدى جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 15 التي من المقرر توزيعها في حفل الختام يوم 8 أغسطس من الشهر الجاري، مضيفًا: بصراحة نفسي نكسب ونحصل على جائزة من مهرجان عريق ومهم على مستوى الوطن العربي، خصوصًا وأن مسرحية الدخان بها مجموعة من الموهوبين وكل شخص فيهم يمتلك قدرات تمثيلية مختلفة.

مسرحية الدخان تم كتابتها في ستينيات القرن الماضي

وأوضح أن تجربة الوقوف على خشبة المسرح في حد ذاتها تجربة ممتعة ومختلفة عن بقية أنواع الفنون سواء سينما أوتليفزيون، لأن الممثل يتلقى رد فعل الجمهور في نفس الوقت، سواء كانوا يضحكون أويبكون، أوهناك تفاعل منهم مع الممثلين، أم يشعرون بالملل، وبالتالي فنان المسرح يكون يقظ للتعامل مع الحالة المزاجية للمتفرج.

مسرحية الدخان تتناول التحديات التي تواجه الإنسان والظروف الصعبة التي يعيش تحت وطأتها الأشخاص وكيف يتعاملون معها كل على حسب طريقة تفكيره وظروفه الاجتماعية، وهى للكاتب ميخائيل رومان، وسبق وعرضت في ستينيات القرن الماضي.