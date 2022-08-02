21 مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قبل قليل، أن ما يقرب من 21 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة الدفاع الجوي لتايوان، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

الصين تبدأ عملية لاستعادة تايوان

وأعلنت وسائل إعلام صينية أن عملية استعادة تايوان وضمها للصين قد بدأت، حيث قالت القيادة الشرقية للجيش الصيني إن التدريبات العسكرية تبدأ الليلة قبالة سواحل تايوان، بحسب قناة «العربية».

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق من اليوم، أن المناورات الصينية تهدد أمن موانئها ومدنها، مضيفة في بيان نقلته قناة العربية، أن المناورات الصينية تهدف إلى ترويع السكان.

تايوان قادرة على حماية أمن البلاد

وقالت الدفاع التايوانية إنها لديها ثقة وقدرة على حماية أمن تايوان، مضيفة أنه على المواطنين في البلاد الشعور بالأمان ودعم الجيش.

ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.