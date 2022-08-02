عدد البطاقات التموينية التي لم تُحدث.. مصدر يوضح

عدد البطاقات التموينية التي لم يتم تحديثها من ضمن الجمل التي يبحث عنها الكثيرون على موقع البحث جوجل، حيث أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الوزارة تمتلك في الوقت الحالي 20 رقم موبايل لحاملي بطاقات تموين ممن حدثوا بيانات بطاقة التموين لعام 2022، وذلك لتنفيذ التعليمات التي أصدرتها وزارة التموين، والتي تم إرسالها لكل المستفيدين من الدعم، وذلك عبر بونات صرف الخبز منذ مارس الماضي، التي خاطبتهم لتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة والمسجلة باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أنَّ عدد من حدثوا بيانات بطاقة التموين لعام 2022 من خلال تسجيل أرقام الهاتف المحمول وممن تسلموا الرسالة عن طريق بونات صرف الخبز بلغ عددهم حتى الآن 10 ملايين مواطن مستفيد من الدعم الحكومي.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن الوزارة تمتلك 10 ملايين بطاقة أخرى تم تسجيل بيانات أرقام هواتفهم ليصل إجمالي أرقام تلك الهواتف لأصحاب تلك البطاقات في الوقت الراهن 20 مليون رقم محمول مسجلة على 20 مليون بطاقة تموين.

عدد البطاقات التموينية التي لم يتم تحديثها

أما عدد بطاقات التموين التي لم يتم تحديثها حتى الآن بلغ عددهم 3 ملايين بطاقة تموين لم يسجل أصحابها أرقام هواتفهم برب الأسرة حتى الآن.

وأكدت المصادر أن خدمة تسجيل الهاتف المحمول مستمرة لهم عبر موقع دعم مصر، وذلك حتى انتهاء المهلة في 31 يوليو مع ضرورة تسجيل رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين، والذي يأتي في إطار عملية التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة المصرية في كل المجالات والخدمات المقدمة، ومن بين تلك الخدمات البطاقات التموينية للمستفيدين من الدعم الحكومي بربط البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول لمن يمتلك البطاقة.

نتيجة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين

وتابع المصدر أن نتيجة تسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقة التموين ستظهر في القريب من خلال وقف العمل بالبونات الورقية الخاصة بتسليم الخبز والسلع، ومن خلال استبدالها برسائل نصية على رقم الهاتف المحمول لصاحب بطاقة التموين.