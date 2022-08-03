أهالي سوهاج يتكفلون بالأكفان وسيارات نقل الموتى للضحايا وطعام للأهالي

قام أهالي مركزي المراغة وجهينة بمحافظة سوهاج بالعمل على توفير مياه وطعام، لأهالي ضحايا ومصابي حادث سوهاج المروع الذين بدأوا بالتوافد على مستشفيات سوهاج المركزية والعامة بمراكز طهطا والمراغة وجهينة وسوهاج العام والجامعية بمدينة ناصر، لاستلام جثث ذويهم، أو الاطمئنان على المصابين.

ترحيب أهالي سوهاج بأسر الضحايا

ورحب أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج بأهالي الضحايا والمصابين وشاركوهم مصابهم، فتوافد أيضا شباب محافظة سوهاج إلى المستشفيات المركزية لتقديم العون بنقل الضحايا أو لتقديم العون للمصابين.

وقد قال أحمد صلاح، مسؤول أحد الأنشطة التطوعية بمركز المراغة، والذي تواجد وفريق متطوعين أمام مستشفى المراغة المركزي لـ«الوطن»، إن أهالي المصابين والضحايا، ضيوفنا وهنشيلهم على كفوف الراحة، مضيفا أيضا أن المؤسسة الخيرية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج التي يرأسها قد تكفلت بالأكفان لضحايا الحادث.

توفير أكفان وطعام وسيارات نقل موتى

وأضاف «صلاح» بحديثه مع «الوطن»، أنه تم توفير مياه وجبات للأهالي، فضلا عن توفير سيارات حمل موتى للسفر بالجثامين إلى مركز إدفو بأسوان، حيث يوجد بمستشفى المراغة المركزي، 6 جثث 4 منها من مركز إدفو بمحافظة أسوان جارٍ تجهيزها و2 بمحافظة قنا تم تجهيزهما.

توافد الأهالي

وكان قد بدأ أهالي ضحايا الحادث والمصابين بالحادث بالتوافد على مستشفيات سوهاج المركزية «مستشفى المراغة المركزي مستشفى جهينة المركزي، مستشفى طهطا المركزي ومستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعي»، حيث ينتمي الضحايا والمصابون لمركز إدفو بمحافظة أسوان والذي يبعد عن محافظة سوهاج بمسافة 326 كم في توقيت من خمس حتى ست ساعات ومركز فرشوط بمحافظة قنا الذي يبعد 122 كم في توقيت من من ساعتين حتى ثلاث ساعات.