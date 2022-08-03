عودة المياه إلى 9 مناطق بالمحافظات بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظات مطروح وأسيوط والوادي الجديد والفيوم، مواعيد إعادة ضخ المياه في المناطق الواقعه في نطاق عملها، بعد إجراء أعمال الإصلاح والصيانة.

ضخ المياه في 7 مناطق بمطروح

كشفت شركة مياه الشرب بمطروح، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم الأربعاء، في عدد من المناطق التابعة لها، كالآتي:

- منطقة «العجارمة منخفض»، من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «عجيبة» من الساعة 8.30 صباحا، حتى الساعة 10 صباحا.

- منطقة «شرق المدينة» من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 5 مساء.

- منطقة «السواني منخفض» من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 2 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا، حتى الساعة 4 عصرًا.

توصيل المياه للمناطق المتأثرة بالفيوم

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر «فيسبوك»، إلى الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه قطر 600 مم بوادي جبل سعد بمركز يوسف الصديق، لافتا إلى أنه سيتم توصيل المياه للمناطق المتأثرة تباعا.

إصلاح كسر خط مياه أسيوط

أكدت شركة المياه بأسيوط والوادي الجديد، عبر «فيسبوك»، عودة المياه بمنطقة الفتح بعد إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 600 مم بمرشحات الطوابية بمنطقة الفتح، رغم الإعاقة لارتفاع منسوب مياه الترعة، بالتنسيق مع مديرية الري، لتخفيض منسوب المياه أثناء الإصلاح، وتوزيع سيارات شركة المياه في كل المناطق، والذي تكلل بعودة ضخ المياه للأهالي مرة أخرى.

ولفتت إلى تشكيل غرفة استقبال الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين على جميع قنوات التواصل: الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو 01280733990 و01285000125 من أي محمول، أو على رقم والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها أو موقعها الرسمي http://ascww.org/public/، أو الموبايل أبليكيشن وبرامج الـCMS، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.