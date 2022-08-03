إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه العلمين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

انتقال الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، حيث تبين إصابة كلا من ندى خالد إبراهيم، 18 سنة، طالبة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وأمل خالد إبراهيم 14 سنة طالبة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجنا خالد إبراهيم 30 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، ورشا عبدالستار إبراهيم 38 سنة مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وعبدالرحمن على المنشاوي 35 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، ويوسف خالد إبراهيم 6 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى، جميعهم من أسرة واحدة ومقيمي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.