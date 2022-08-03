رفع 100 طن تراكمات أتربة من شوارع وميادين إدفو بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، أعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة داخل الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، إذ تم رفع 100 طن بواسطة لوادر وسيارات وجرارات الوحدة المحلية.

يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات؛ وذلك لمنع نشوب الحرائق، واستكمال أعمال النظافة العامة من أجل الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان.

رفع كفاءة طريق إدفو- مرسى علم

من جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يتم مواصلة أعمال رفع الكفاءة والنظافة العامة وإزالة الحشائش والمزروعات غير الصالحة بحديقة الإذاعة على طريق إدفو / مرسى علم، مشيرًا إلى استكمال أعمال النظافة العامة بقرية معروف، بالإضافة إلى القيام بأعمال تمهيد وردم وتسوية الحفر بالطريق العام؛ للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية عليه بالشكل المطلوب.

الوحدة المحلية لطهطا تكثف جهودها في حملات النظافة

وفي سياق آخر، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، أعمال النظافة ورفع المخلفات؛ بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.