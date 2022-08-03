 مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023 في كل التخصصات.. «الطب بـ120 ألف جنيه»

تستعد الجامعات الخاصة والحكومية للعام الدراسي الجديد، ومن هنا يبحث أولياء الأمور والطلاب عن مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، والتي كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب في كلياتها التي تهتم بتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب المستمر في فترة الدراسة.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل مصاريف الجامعة الحديثة 2022-2023

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

وفي كلية التمريض يمكن للطالب اختيار مجالات تمريض الرعاية الحرجة المتقدمة، وتمريض الأمراض النفسية للبالغين، وجراحة الأطفال والقبالة وغرفة العمليات وتمريض الأورام وغسيل الكلى للدراسة داخل الكلية.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

وتقدم الكلية تخصصات هندسة الإتصالات وهندسة الحاسوب وهندسة التحكم وهندسة البناء وهندسة الإلكترونيات الحيوية وهندسة الميكاترونكس وهندسة إدارة المشاريع الإنشائية وهندسة العمارة

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

الكلية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة والعلوم الإدارية والتسويق والمؤسسات المالية ونظام المعلومات.

- الإعلام: 42 ألف جنيه.

وتوفر الكلية للطالب الأدوات المطلوبة للتغلب علي تحديات الإعلام في القرن الـ21 من خلال معامل خاصة واستديوهات مجهزة وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير الدولية، كما تصدر الكلية صحيفة بعنوان «كلام حديث» يحررها الطلاب بأنفسهم، بالإضافة إلى أن الكلية قامت بإنشاء أول محطة إذاعية وأول قناة تليفزيونية لتدريب الطلاب من خلالهم.

وتمنح الطالب درجة البكالوريوس في تخصصات الإذاعة والتليفزيون والصحافة والعلاقات العامة والإعلان والميديا.

مصاريف كليات الصيدلة والحاسبات وطب الأسنان

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

الكلية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب ونظام المعلومات.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

وتقدم الكلية للطلاب تدريبات مختلفة في شركات الأدوية المصرية ومصانع الأدوية والصيدليات.

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.