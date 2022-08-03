«التعليم» تبدأ الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بداية الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز وصيانة المدارس، ومواصلة طباعة وتجهيز الكتب، لتوزيعها على الطلاب تزامنا مع بداية الدراسة، علاوة على تعقيم وتطهير المدارس على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 60 ألف مدرسة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بكورونا.

وزير التعليم: بداية العام الدراسي الجديد 2023 يوم 24 سبتمبر

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على بداية العام الدراسي الجديد 2023، بشكل متميز للارتقاء بمستوى جموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لافتا إلى أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيتم الانتهاء من كافة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والثانوية العامة قبل بداية العام الدراسة.

العام الدراسي الجديد 2023.. امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير المقبل

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الجديد 2023، سيبدأ في المواعيد المحددة والتي تم إعلانها من قبل، ولا نية نهائيا لتأجيل بدء الدراسة، مشيرا إلى أن عدد الأيام التي سيتم تدريسها خلال العام الدراسي الجديد، هي 194 يوما، بواقع 98 يوما للفصل الدراسي الأول، و96 يوما للفصل الدراسي الثاني، إذ إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 14 يناير 2023، وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد

وأوضح «شوقي»، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة بجميع المدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وسير الدراسة، لمنع حدوث أى معوقات تؤثر على سير العام الدراسي.

يذكر أن 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية تابعة لوزارة التربية والتعليم، تستقبل ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، ومليونًا و500 ألف معلم وإداري، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ في 24 سبتمبر المقبل.