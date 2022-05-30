تحرير 85 محضر إشغالات بمراكز سوهاج المختلفة خلال 48 ساعة

يشن المسؤولون حملات بشكل منتظم في محافظة سوهاج، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالحفاظ على نظافة الشوارع ورفع الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة.

حملة رفع إشغالات مكبرة بمركز البلينا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس لطفى الشريف رئيس مركز ومدينة البلينا، بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة البلينا، وذلك بإشراف إبراهيم الشريف نائب رئيس المركز، وعبد الرحيم أبو رفاعى نائب رئيس المركز، وأيمن يوسف رئيس قسم الإشغالات ورجال قسم الإشغالات بمركز ومدينة البلينا، وقد أسفرت الحملة عن رفع عدد 13 فرش خضار وأيضا عدد 35 مضبوطات متنوعة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية فى شوارع مركز ومدينة البلينا.

حملة رفع إشغالات بدار السلام

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإشراف نواب رئيس مركز ومدينة دار السلام، أبوالسعود حافظ، وعزت شاكر، ومحمد محمود يونس رئيس قرية أولاد سالم بحري بمركز ومدينة دار السلام، واشتراك إدارة الإشغالات والمواقف والنظافة والرخص والمتابعة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ولجنة البيئة والعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المواقف والمخالفات بشوارع المدينة.

تحرير 28 محضر إشغالات بالحملة

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 16 محضر إشغالات، و 12 محضر نظافة كما تم رفع وضبط عدة مضبوطات متنوعة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 9 محاضر بمركز أخميم

كما شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج حملة رفع إشغالات بشوارع المركز والست عزيزة وتم تحرير 9 محاضر متنوعة.