مصرع فتاة سقطت من بلكونة منزلها في ظروف غامضة بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالهرم جهودها لكشف ملابسات مصرع فتاة إثر سقوطها من بلكونة منزلها في دائرة قسم الشرطة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ولمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بسقوط فتاة من بلكونة منزلها بدائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «جهاد. ص» في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

سقوط شاب من أعلى عقار بالهرم

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض مصرع شاب مجهول الهوية ويرتدي جلبابا أبيضا من أعلى عقار بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفي.