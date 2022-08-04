«الأرصاد»: انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الأحد (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ معدل درجات الحرارة في أغسطس يكون بين 35 و36 درجة مئوبة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة كبير جدا، بما يتجاوز 85% على القاهرة الكبرى و95% على السواحل الشمالية، متوقعة أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من الأحد المقبل وستكون العظمى على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد وسيناء.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ نسب الرطوبة في شهر أغسطس تجعلنا نشعر بحرارة أعلى من درجة الحرارة المقاسة بنحو 2 درجة إلى 4 درجات.

الطقس في فترة النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «اليوم، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، مقابل 39 درجة للقيم المحسوسة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، عموما فإن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد وخاصة مع زيادرة فترات سطوع أشعة الشمس».

الطقس في فترات الليل

وأردفت: «في فترات الليل، تكون الأجواء فيها ارتفاع في نسب الرطوبة، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية تكون الأجواء فيها معتدلة الحرارة، كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة».