محافظ أسيوط: استمرار تطوير وتجميل الشوارع بتركيب بلاط الأنترلوك

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تطوير وتجميل الشوارع بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الانترلوك؛ لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل، التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

التغلب على مشكلة دخول معدات الرصف

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يتم تركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة بحي غرب كبديل للرصف، خاصة في الشوارع القديمة والحواري والأزقة؛ للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها.

استكمال أعمال تركيب الانترلوك

وأشار محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك بمنطقة غرب البلد بدرب الشراقوة بدائرة الحي لتطوير المنطقة واضافة رونق ومظهر جمالي، لافتا إلى إنه تم رفع المخلفات والمعوقات بهذه المناطق وتمهيدها وفرش تربة رملية وتركيب بلاط الانترلوك لاستكمال أعمال التطوير والتجميل.

وأكد رئيس الحي، استمرار تجميل هذه المناطق والشوارع الضيقة التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية، إذ يتم وضعها ضمن الأولويات ضمن جدول زمني محدد؛ للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.