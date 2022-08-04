بالأسماء.. حركة تغييرات بين رؤساء مراكز الوادي الجديد ونوابهم

أجرى اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، حركة تغييرات بين عدد من رؤساء المراكز، وخمسة من رؤساء ونواب المراكز بالوحدات المحلية.

تفاصيل الحركة

وشملت حركة التغيرات تكليف الدكتور ياسر محمود رئيسا لمركز بلاط نقلا من رئاسه مركز الخارجة، وجهاد متولي رئيسا لمركز الخارجة نقلا من رئاسة مركز بلاط، وعبد الناصر صالح رئيسا لمركز باريس نقلا من نائب أول رئيس مركز الخارجة.

كما شملت الحركة تكليف المهندس عادل مراد مساعدا للمحافظ لشؤون المشروعات الزراعية، وياسر عبد التواب نائبا أول لمركز ومدينة الخارجة.

ضخ دماء جديدة

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن القرار يهدف إلى تصعيد بعض القيادات بالصفوف المعاونة، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء بالقطاعات الخدمية بالمراكز، بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل الطاقات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الإستثمارية بكل مركز ومدينة.

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير العمل وانتظامه وللصالح العام.