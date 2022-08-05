حظك اليوم برج العقرب الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج العقرب بالكثير من المميزات، التي تجعل من شخصية ناجحة في حياته العملية والشخصية، إذ لديه قدرة كبيرة على تحليل كافة الأمور، والتركيز العالي فى أدق التفاصيل، وهو أيضا من الشخصيات المعروف عنها الشجاعة، ولا يخاف من مواجهة أي تحديات في حياته.

ويتسم أيضا بأنه من الشخصيات ذات الطموح العالي فى تطلعات المستقبل، ويسعى لتحقيق أهدافه ومشروعاتهة التي يرغب بها، ويحب الصراحة، شديد الثقة بالنفس، كما أنه محب لجميع الأنشطة العائلية، ولا يحب الروتين اليومي، ويفضل الخروج والفسح.

تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفق خبيرة الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

كشفت خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج العقرب اليوم، موضحة أن القمر يتنافر مع زحل، لهذا لا تدخل في أي مناقشات عاصفة وتجنب الضغط والاستفزاز، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تؤكد لك الأفلاك، أن كلا من الشمس والقمر معاكسان اليوم، ويثيران أعصابك وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك، وفق حظك اليوم.

عيوب برج العقرب

ومن عيوب برج العقرب، غروره الشديد، كما أنه من الأشخاص الذين يرفضون أي نصائح من المحطين به، كما أنه محب للسيطرة على المحيطين به، ولا يحب أن يكشف عن ما يفكر فيه.