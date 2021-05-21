عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي هدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في مثل هذا اليوم .. عباس العقاد يحاور سعد زغلول».

ففي مثل هذا اليوم من عام 1908، التقى الصحفي الشاب عباس محمود العقاد بوزير المعارف سعد زغلول للمرة الأولى، وكان يعمل وقتها صحفيا بجريدة الدستور، وكان يبلغ من العمر 19 عاما، عندما ذهب لإجراء مقابلة صحفية مع سعد زغلول في مكتبه بديوان المعارف في درب الجماميز بمحافظة القاهرة.

وفي هذا الوقت كان سعد زغلول يواجه حملة شرسة من قبل جريدة اللواء لسان حال الحزب الوطني، واتهمته فيها بالانقياد على غير بصيرة لأوامر الموظفين الإنجليز في الوزارة، وفي هذا اللقاء قلل سعد زغلول من أهمية الضجة المثارة ضده في الصحف ووصفها بأنها فورة لا تلبث أن تعلو حتى تهبط.

وقال للعقاد إن الحزب الوطني أصابه تغيير كبير بعدما توفي مؤسسه مصطفى كامل، كما اعترف بالمشقة التي يواجهها بالوزارة، وتركت المقابلة أثرا جيدا في وجدان عباس العقاد، وبلغ إعجابه بشخصية سعد زغلول أنه قال عنه «كنت أمام رجل مفتوح النفس كبير العزيمة يحب الإنصاف للناس كما يحب الإنصاف لنفسه».

واستمرت العلاقة بين سعد زغلول وعباس العقاد منذ اللقاء الأول في مثل هذا العام، وزادت قوة خلال ثورة 1919، وكان آخر لقاء جمعهما في أغسطس 1927م قبل وفاة سعد بأيام.