درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-8-2022 في مصر.. «شبورة ورياح»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، مازالت مرتفعة خاصة على مدن ومحافظات جنوب البلاد، وأصدرَت بيانًا تفصيليًا، حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في كل المدن والمحافظات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وحار رطب على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، مع ارتفاع نسب الرطوبة على السواحل وصولا الى القاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار والمساء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكون الشبورة الخفيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والمؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات القناة ، الوجه البحري و على السواحل الشمالية، إضافة إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 20

سيوة 38 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 38 - 26

نخل 38 - 21

نويبع 38 - 27

طابا 38 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 39- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 41 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 39 - 23

أسيوط 39- 23

سوهاج 41 - 25

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 43 - 26

شلاتين 38 - 29

أبورماد 37 - 28

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 27.