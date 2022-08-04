خريطة الطلب العالمي على الذهب.. ارتفاع في الصين وهدوء بالهند

تباين الطلب العالمي على الذهب من جانب الاقتصادات الكبرى، وسط سيطرة حالة عدم اليقين بشأن موقف أسعار الفائدة، وقوة الدولار، وتأثير ذلك على المعدن الأصفر.

وبحسب التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي، فقد كان طلب الصين على الذهب قويًا في يوليو. وشهد إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل أساسي بالشراء لاستغلال الفرصة وسط انخفاض سعر الذهب المحلي جنبًا إلى جنب مع الشعور بالابتعاد عن المخاطرة وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مع انخفاض سوق الأسهم المحلية.

زيادة الطلب على الجملة

وبحسب التقرير، الصادر اليوم، يشير متوسط ​​فروق أسعار الذهب الشهرية المتزايدة بين شنغهاي ولندن، وحجم تداول الذهب المادي المرتفع في بورصة شنغهاي للذهب، وتعليقات مصنعي الذهب إلى زيادة الطلب الفعلي على الذهب بالجملة.

وفي الهند، ذكر التقرير أن الطلب على التجزئة ظل فاترًا في يوليو بسبب ضعف الطلب في المناطق الريفية، واقتراب موسم الزفاف من نهايته وارتفاع رسوم الاستيراد على الذهب.

وأضاف: شهد طلب التجزئة تحسنًا هامشيًا خلال الأسبوع الثالث من الشهر بسبب التصحيح في سعر الذهب المحلي، لكن المستهلكين توقفوا عن الشراء في انتظار المزيد من التصحيح في المستقبل.

البنك الأوروبي يرفع سعر الفائدة

ولفت إلى أن الطلب بالجملة شهد نشاطًا جيدًا، حيث قام تجار المجوهرات بتجديد مخزونهم قبل معرض الهند الدولي للمجوهرات، وتزامن ذلك مع تصحيح في سعر الذهب المحلي. وبالنسبة لأوروبا، أشار التقرير إلى إنه مع توقع وصول التضخم إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق في يوليو، زاد البنك المركزي الأوروبي من سعر الفائدة بنسبة 0.5٪، وخرج من سياسة أسعار الفائدة السلبية مع أول زيادة منذ 11 عامًا.

كما قدم البنك المركزي الأوروبي أداة جديدة لأزمة الديون تهدف إلى تجنب ارتفاع تكاليف الاقتراض للاقتصاديات الضعيفة مثل إيطاليا، ولكن على الرغم من استمرار الصورة الأقل وردية للمنطقة، فقد بيعت الحيازات في صناديق الذهب الأوروبية المتداولة في البورصة خلال الشهر بقيادة تدفقات كبيرة في الصناديق البريطانية.

وفيما يتعلق بسوق أمريكا، كشف التقرير أن البيانات الأمريكية تظهر أن إجمالي مبيعات العملات الذهبية بلغ 104000 أوقية في يوليو، أي أقل من متوسط ​​العام السابق البالغ 158000 أوقية، لافتًا إلى أن المبيعات الحالية السنوية في أمريكا تشير إلى أن عام 2022 يمكن أن يتجاوز مبيعات العام 2021 للعام بأكمله البالغة 1.6 مليون أوقية؛ لتصل إلى نحو 1.9 مليون أوقية، وتوقع أن يمثل هذا العام أقوى مبيعات منذ 1999.