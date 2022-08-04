دفن جثة فتاة تخلصت من حياتها قبل زفافها بأسبوعين في قنا.. رفضت العريس

قررت جهة التحقيق في محافظة قنا، التصريح بدفن جثة فتاة بعد وفاتها داخل مستشفى قنا العام، متأثرة بتناول صبغة شعر.

وتسلم ذوو الفتاة جثتها من مستشفى قنا العام، اليوم، ونقلوها في سيارة نقل الموتى إلى مقابر العائلة في نجع الهدايات في التابع لقرية الزوايدة في مركز نقادة.

أنهت حياتها قبل الزفاف

وسيطرت على أهالي القرية حالة من الحزن، لوفاة الفتاة عبر تناولها صبغة شعر أدت إلى وفاتها بعد دخولها العناية المركزة بـ4 أيام، خاصة أن حفل زفافها كان محددا له يوم 15 أغسطس الجاري.

ولفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، أمس الأربعاء، متأثرة بإصابتها، بعد تناولها صبغة شعر منذ 4 أيام، قبل الموعد المحدد لزفافها، منتصف الشهر الجاري، بنجع الهدايات في مركز نقادة، جنوب قنا.

وكان اللواء، إيهاب طه، مدير أمن قنا تلقى إخطارا من مستشفي قنا العام، يفيد استقبال فتاة في حالة إحياء شديدة، بعد تناولها صبغة شعر بنجع الهدايات بنقادة، وبعد الفحص تبين إصابة «رانيا.م.ع»، 22 سنة، ووفاتها بعد محاولات إنقاذ داخل العناية المركزة التي ظلت بها 4 أيام.

أزمة نفسية

وتبين أن الفتاة تناولت الصبغة لمرورها بأزمة نفسية، لرفضها العريس الذي تقدم لها وحُدد لهما حفل الزفاف.

وتجري المباحث تحرياتها في مركز نقادة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل، خاصة أن حفل زفافها كان محدد له منتصف شهر أغسطس الجاري، واستدعت جهة التحقيق، ولي أمر الفتاة لمعرفة ملابسات الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإيداع الجثة في مشرحة مستشفى قنا العام.

وفي سياق آخر، قررت جهة التحقيق، في مركز نقادة، تجديد حبس المتهم بقتل طالب، وإلقاء جثته في زراعات القصب بقرية الشيخ علي في دائرة المركز.