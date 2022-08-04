البيت الأبيض: الصين بالغت في رد فعلها على زيارة «بيلوسي» لتايوان

اتهم البيت الأبيض، الصين بالمبالغة في الرد على زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

تحذيرات صينية

وكانت الصين، حذرت من تداعيات زيارة «بيلوسي» إلى تايوان، وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إنه في حال زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، فإن الجيش الصيني لن يقف مكتوفي الأيدي، ولم تلتفت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تهديدات التنين الصيني، وهبطت طائرة «بيلوسي» على الأراضي التايوانية قبل يومين.

مناورات عسكرية

وأجرت الصين مناورات عسكرية لها، وصلت إلى سقوط صواريخ صينية في المنطقة الاقتصادية اليابانية، التي قامت بدورها في تقديم اعتراض دبلوماسي على هذا الأمر، كما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الطائرات الصينية اخترقت المجال الدولي التايوني 29 مرة.

وتري الصين تايوان جزء من أراضيها، تطبيقا لمبدأ الصين الواحدة، وأن زيارة «بيلوسي» تعد انتهاكا للسيادة الصينية، وتمنع بكين وجود أي اعتراف رسمي بتايوان أو اعتبارها دولة صاحبة سيادة.