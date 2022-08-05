الأشقاء الثلاثة «شاهندة وأمنية وأدهم».. حاصرتهم النيران فماتوا خنقا خلال 30 دقيقة

لحظات مرعبة عاشها الأطفال الأشقاء «شاهندة وأمنية وأدهم» منذ أن حاصرتهم النيران داخل شقة أسرتهم في الطابق السادس في عمارات الأوقاف بسوهاج، حتى لفظوا أنفاسهم داخل غرفة واحدة وهم يحاولون الخروج من ألسنة اللهب التي حاصرتهم لمدة 30 دقيقة، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة خنقًا من كثافة الدخان الذي تصاعد بكثافة أعلى العقار، وأصاب الجيران بحالة من الهلع الشديد، كما فشلت محاولات الجيران في إنقاذ الأطفال بسبب ألسنة النيران.

حريق مدمر تسبب في مصرع 3 أطفال بسوهاج

الحريق المدمر الذي شب في شقة الأطفال الثلاثة وأدى إلى وفاتهم تشبب أيضًا في إصابة والدتهم و2 من أشقائهم «آدم» و«هاجر» أعمارهما «12 شهرًا و8 سنوات» على الترتيب، وحتى الآن لم تعرف أسباب اندلاع حريق سوهاج، وأن جهات التحقيق استدعت خبراء المعمل الجنائي لمعاينة شقة مكان الحريق وفحص آثاره لبيان أسباب حدوثه وموافاة النيابة بنتائج أعمال الفحص الفني حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة المباحث بالتحري في الحادث لبيان أسباب حدوثه لبيان وجود شبهة جنائية أم لا.

مناظرة جثامين الأطفال الثلاثة الأشقاء

انتقل فريق من جهات التحقيق وناظر جثامين الأطفال الثلاثة «أدهم وشاهندة وأمنية»، وأعمارهم «13 و9 و7» سنوات على الترتيب، وجرى مناظرة جثامينهم داخل مستشفى سوهاج العام وصرحت النيابة بدفنها عقب انتهاء أعمال الفحص الطبي من قبل الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة الاستعلام عن المصابين وخاصة الأم حتى تتمكن من سماع أقوالها عقب تماثلها للشفاء.

تفاصيل بلاغ الحريق

وتلقت أجهزة الأمن في سوهاج بلاغًا بحدوث حريق داخل عقار في عمارات الأوقاف في حي الكوثر بسوهاج وانتقل فريق من الحماية المدنية، وتمكن من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، لكن الأطفال الثلاثة ماتوا بالاختناق وأصيبت والدتهم و2 آخرين من الأشقاء.