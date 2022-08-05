خبير أوبئة: مصاب كورونا لا يحتاج إلى مضاد حيوي إلا في حالة واحدة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم انخفضت بنحو 9%، حيث جرى تسجيل 6.5 مليون حالة فقط، كما قلت الوفيات بنسبة 3%، بما يقدر بنحو 14 ألف حالة.

معدل الإصابات في الدول الأوروبية

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة DMC: «أكثر ما أدى إلى خفض الإصابات والوفيات هو الدول الأوروبية، حيث انخفضت نسبة الإصابات هناك بنحو 35%، ولكن نسبة الإصابات في إفريقيا زادت بنحو 5%، و12% للوفيات، حيث تقود جنوب إفريقيا الدول الإفريقية في هذه الزيادات».

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن نسبة الإصابات في اليمن والعراق والأردن عالية، ولم تنخفض حالات الوفيات، ولكن تمّ كسر الموجة الحالية على المستوى العالمي، مرجحا أن تنخفض أعداد الإصابات والوفيات مرة أخرى حول العالم.

يجب الانتظار لمدة 10 أيام في مصر للحكم على معدل الموجة

وأشار، إلى أنه يجب الانتظار لمدة 10 أيام في مصر، حتى يتم الحكم على معدل الإصابات والموجة السادسة، مشددًا على أن البروتوكول العلاجي أصبح يركز على علاج الأعراض، لأنه لا يوجد بروتوكول ثابت.

وأكد الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: «مصاب كورونا لا يحتاج إلى المضاد الحيوي، إلا إذا كان هناك عدوى بكتيرية ثانوية، ويجب استشارة الطبيب لأن ما يصلح لشخص لا يصلح لشخص آخر».

وأردف إسلام عنان، أن حالات نفسية وعقلية نادرة في فترة ما بعد من كورونا، وغالبا ما يتم علاجها في شهر أو شهرين، وقد تمتد إلى سنة، ناصحا بالحفاظ على تناول كميات كبيرة من المياه وممارسة الرياضة وتنظيم النوم والبعد عن السجائر والأكل الدسم.