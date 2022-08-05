رفع كفاءة وإنارة نفق المشاة في منطقة نزلة عبداللاه بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع كفاءة ونظافة نفق المشاة بمنطقة نزلة عبداللاه، ضمن خطة المحافظة للتجميل والتطوير ورفع كفاءة المنشآت الخدمية طبقاً للإمكانات المتاحة، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتحسين حركة انتقال المواطنين، لافتاً إلى مواصلة أعمال التطوير والتجميل لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

رفع كفاءة ونظافة كافة المرافق

وأوضح أيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، إنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط الذي أكد على ضرورة رفع كفاءة ونظافة كافة المرافق بنطاق المحافظة، تم تنفيذ حملة نظافة لرفع كفاءة نفق المشاة بمنطقة نزلة عبداللاه الذي يخدم المواطنين يوميا، ويربط بين المواقف الفرعية بمجمع مواقف نزلة عبداللاه، وذلك بتنظيف وغسل الحوائط والأرضيات وإزالة الملصقات من على الحوائط ومراجعة الإنارة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لتحقيق الأمن والسلامة وتيسير انتقال المواطنين، لافتا إلى مواصلة العمل على إعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

غرفة عمليات للشكاوى

يذكر أن غرفة عمليات محافظة أسيوط تتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة وأية بلاغات على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، ويمكن إرسال الصور والشكاوى عن طريق تطبيق تليجرام على رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.