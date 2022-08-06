حظك اليوم برج العقرب السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

طاقة إيجابية تمنحها للشريك وانتبه لحقوقك على الجانب العملي والاجتماعي، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب برج العقرب الذي يحمل عقليه قوية ناضجة تقوده لتقلد المناصب.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج العقرب يملك قدرة كبيرة على التركيز العالي على أدق التفاصيل الصغيرة، كما أنه لديه شخصية شجاعة، ولا يخاف مواجهة التحديات التي يتعرض لها في حياته، ويتميز أيضا بأنه شخص طموح، ويسعى دائما لتحقيق أهدافه التي يرغب بها، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، ويثق في نفسه بشده كبيرة.

ويوجد بعض الجوانب السلبية في حياة مولود برج العقرب منها أنه شديد الغرور من الأشخاص الآخرين في بعض الأحيان، ولديه حب السيطرة على الآخرين المحيطين به، ولا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين.

واليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، في إطار بحث أصحاب برج العقرب عن الحظ اليومي الخاص بهم، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

انت اليوم مولود برج العقرب تتمتع بحضور أخاذ وتكسب المؤيدين وتخطط جيدا لكل خطوة تقوم بها فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

ومع الشريك ستجد القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.